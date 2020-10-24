США провели секретные учения в Европе 3 24.10.2020, 16:05

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Учения Austere Challenge 2021 проходили на протяжении недели.

Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) завершило в пятницу, 23 октября, секретные военные учения на территории Германии. Военные отрабатывали быструю мобилизацию сил на случай войны, сообщает издание Stars and Stripes.

По словам директора по учениям и оценке EUCOM генерал-майора Джона Бойда, учения Austere Challenge 2021 проходили на протяжении недели. В них были задействованы 4400 военных из США и стран НАТО.

"Они (учения – ред.) имеют широкую направленность. Было бы справедливо сказать, что мы работаем над бесчисленным множеством проблем", – сказал Бойд.

В Европейском командовании США отметили, что отрабатывалось объединение войск союзных держав на земле, море, воздухе, кибер и космическом пространствах в случае конфликта.

"Учения проходили в период повсеместной обеспокоенности военных в связи с угрозой со стороны России", – говорится в сообщении.

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