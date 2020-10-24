закрыть
24 октября 2020, суббота, 20:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Женский марш в Минске в ярких фотографиях

  • 24.10.2020, 16:54
  • 4,215
Женский марш в Минске в ярких фотографиях
Фото: «Радыё Свабода»

Сотни белорусок прошлись колонной по проспекту Независимости.

24 октября женщины в Минске собрались на традиционную субботнюю акцию протеста. Участницы акции собрались в сквере Симона Боливара и прошли маршем от Первомайской до площади Победы и после по проспекту Независимости до Академии Наук, откуда снова вернулись на площадь Якуба Коласа.

В марше приняли участие несколько сотен женщин. «Радыё Свабода» опубликовало фоторепортаж:

Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ультиматум – это для всех
Ультиматум – это для всех Ирина Халип
Лукашенко нельзя верить
Лукашенко нельзя верить Наталья Радина
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям Николай Статкевич
Лукашенко сам готовит свой крах
Лукашенко сам готовит свой крах Юрий Пшенник