Женский марш в Минске в ярких фотографиях
- 24.10.2020, 16:54
- 4,215
Сотни белорусок прошлись колонной по проспекту Независимости.
24 октября женщины в Минске собрались на традиционную субботнюю акцию протеста. Участницы акции собрались в сквере Симона Боливара и прошли маршем от Первомайской до площади Победы и после по проспекту Независимости до Академии Наук, откуда снова вернулись на площадь Якуба Коласа.
В марше приняли участие несколько сотен женщин. «Радыё Свабода» опубликовало фоторепортаж: