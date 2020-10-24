Женский марш в Минске в ярких фотографиях 24.10.2020, 16:54

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Фото: «Радыё Свабода»

Сотни белорусок прошлись колонной по проспекту Независимости.

24 октября женщины в Минске собрались на традиционную субботнюю акцию протеста. Участницы акции собрались в сквере Симона Боливара и прошли маршем от Первомайской до площади Победы и после по проспекту Независимости до Академии Наук, откуда снова вернулись на площадь Якуба Коласа.

В марше приняли участие несколько сотен женщин. «Радыё Свабода» опубликовало фоторепортаж:

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

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