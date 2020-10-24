Так кто президент? 3 Владимир Абаринов

24.10.2020, 16:53

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Политический триллер с непредсказуемым финалом.

Президентская кампания в США приближается к развязке. Каким будет эпилог этой драмы? Сегодня самые немыслимые сценарии вполне возможны, но история говорит, что и из них всегда есть выход.

В четверг кандидаты преодолели последний рубеж – провели вторые и последние теледебаты – и вышли на финишную прямую. Дональд Трамп не сходил с дистанции все четыре года: он зарегистрировался кандидатом на выборах-2020 уже в день своей инаугурации, 20 января 2016-го.

"Мне не до шуток, – говорил Трамп недавно на ралли в Джорджии. – Тот факт, что я соперничаю с худшим кандидатом в истории президентской политики, давит на меня. Можно ли вообразить, что я проиграл всю свою жизнь? Чем я буду заниматься? Каково мне будет проиграть худшему в истории кандидату? Мне, может, придется уехать из страны, не знаю..."

Что касается Джо Байдена, то для него это третья и последняя попытка стать президентом. Он уже 47 лет в федеральной политике. Вступая в эту президентскую гонку, он дал понять своим помощникам, что не будет избираться на второй срок.

Нынешняя кампания необычна во многих отношениях, но главное ее отличие от традиционного избирательного цикла – это то, что она проходит в условиях пандемии коронавируса. COVID-19 нанес тяжелый удар по американской экономике, свел на нет главный аргумент Трампа в борьбе за переизбрание, наэлектризовал атмосферу эмоциональной напряженностью, усталостью и нетерпением. Он также сильно осложнил процедуру голосования и подсчета голосов.

На этот раз небывало большая доля избирателей голосует по почте. В 2016 году такой возможностью воспользовалось около 33 миллионов избирателей. В этом, как ожидается, их будет 80 миллионов.

Справиться с таким объемом бюллетеней нелегко и Почтовой службе США, и избирательным комиссиям на местах. В каждом штате свои законы, регулирующие подачу, доставку и обработку таких бюллетеней. Девять штатов плюс федеральный округ Колумбия сделали этот способ голосования основным. Они рассылают бюллетени для заочного голосования всем зарегистрированным избирателям независимо от их намерений. В 36 штатах избиратель должен запросить бюллетень. Еще в пяти для голосования по почте требуется уважительная причина. Опасение заразиться коронавирусом такой причиной не считается.

В разных штатах разный дедлайн получения почтовых бюллетеней и разные сроки их обработки. В 26 штатах бюллетени должны быть получены не позже дня всеобщих выборов. В остальных 24 считать будут и доставленные позже, если на конверте стоит почтовый штемпель с датой 3 ноября. В одних штатах бюллетени, отправленные по почте, нельзя ни обрабатывать, ни считать до закрытия избирательных участков 3 ноября. В других обрабатывать (то есть проверять их действительность) можно заранее, а считать – только после окончания голосования в штате. Лишь в четырех штатах почтовые бюллетени можно начинать считать заранее и только в двух – как только откроются участки, но разглашать результаты подсчета запрещено.

Все вместе это означает, что в ночь после выборов имени победителя мы, скорее всего, не узнаем. Национальные телекомпании, обычно соревнующиеся, кто первым объявит результат, на этот раз будут проявлять осторожность. Существует высокая вероятность того, что один из кандидатов объявит себя победителем преждевременно на основании подсчета бюллетеней, поданных лично на участках. В 2000 году около восьми часов вечера избранным президентом был назван кандидат демократов Эл Гор. Но в половине третьего утра этот титул перешел к кандидату республиканцев Джорджу Бушу. Гор позвонил сопернику и поздравил его с победой, однако позднее отозвал свое поздравление. Начался затяжной спор вокруг флоридских бюллетеней, завершившийся лишь 12 декабря в Верховном суде США, который большинством в один голос присудил победу Бушу. Его преимущество во Флориде составило всего 537 голосов – это 0,009 процента избирателей штата.

Существует также феномен, который политологи наблюдают с 2004 года. Его называют "синим сдвигом" или "красным миражем" (синий – цвет Демпартии, красный – Республиканской). Суть явления в том, что избиратели-республиканцы стремятся проголосовать как можно раньше, а демократы медлят чуть ли не до закрытия участков. В результате ранние результаты дают искаженную картину. Четыре года назад Дональд Трамп объявил о своей победе в 2:48 утра по времени восточного побережья. В этот момент он опережал Хиллари Клинтон на миллион голосов – 57 миллионов против 56. Но после полного подсчета оказалось, что Хиллари получила на три миллиона голосов больше – 66 против 63. Однако Трамп выиграл большинство в коллегии выборщиков. Но он по сей день говорит о массовых фальсификациях, о том, что за его соперницу голосовали "мертвые души", хотя специально учрежденная им комиссия никаких фальсификаций не нашла.

Так что же произойдет или может произойти после 3 ноября? Возможные сценарии читаются как политический триллер. Но о том, как разрешаются подобные споры, лучше всего рассказывают исторические прецеденты в Америке.

В 1800 году двое из трех кандидатов – вице-президент Томас Джефферсон и бывший сенатор Аарон Бэрр – пришли к финишу с одинаковым результатом – по 73 голоса в коллегии выборщиков. В этом случае, как гласит Конституция, президента избирает нижняя палата Конгресса. Но в Палате представителей ситуация повторилась. Президент был избран лишь в 36-м туре голосования благодаря лидеру федералистов Александеру Гамильтону, который считал Джефферсона меньшим злом, чем Бэрра. Бэрр не забыл этого Гамильтону. Спустя несколько лет он вызвал на дуэль и убил отца американской финансовой системы.

Джефферсон назвал свою победу "революцией 1800 года". Проигравшего ему третьего кандидата, президента Адамса, так душила досада, что он не мог заставить себя присутствовать на инаугурации Джефферсона и покинул Вашингтон на рассвете в наемном экипаже.

Неприсутствие на инаугурации – это, пожалуй, самый мягкий сценарий из нынешних. Вот как этот драматический момент показан в сериале Тома Хупера по сценарию Кирка Эллиса "Джон Адамс" (2008). Второго президента США в нем играет Пол Джаматти.

В истории США был случай, когда кандидат проиграл и по избирателям, и по выборщикам и все-таки стал президентом. В 1824 году лидером президентской гонки был популярный генерал Эндрю Джексон. Он, однако, не набрал, как того требует Конституция, половины голосов выборщиков – остальные голоса распределились между тремя другими кандидатами, среди которых были государственный секретарь Джон Квинси Адамс и спикер Палаты представителей Генри Клей. Когда право избрания президента перешло к нижней палате, распространился слух о сделке, которую заключили Адамс и Клей: первый якобы обещал второму пост госсекретаря в обмен на поддержку в Конгрессе. Факт сделки, прозванной "нечестивой", так и не был доказан. Но Джон Квинси Адамс стал президентом, а Генри Клей – госсекретарем.

Спустя четыре года Джексон взял реванш. Как и его отец, Джон Квинси Адамс не пожелал присутствовать на торжествах по случаю инаугурации своего соперника и рано утром покинул Вашингтон.

Самая сложная ситуация возникла на выборах 1876 года. За пост президента тогда боролись республиканец Резерфорд Хейс и демократ Сэмюэл Тилден. Кампания проходила в удушливой политической атмосфере, сложившейся после Гражданской войны. Республиканцы оспорили итоги голосования в трех южных штатах – Южной Каролине, Флориде и Луизиане, а также в Орегоне. В результате из этих четырех штатов в Сенат поступило по два протокола голосования выборщиков. Разница составляла один голос. Зашедший в тупик Конгресс после изнурительных дебатов принял закон о специальной комиссии, которая должна была решить судьбу президентского кресла. Комиссия состояла из пяти сенаторов, пяти конгрессменов и пяти членов Верховного суда. Однако Сенат контролировали республиканцы, а Палату представителей – демократы. Поэтому среди законодателей, назначенных в комиссию, сложился паритет. Из пяти судей двое были республиканцами, двое – демократами, а пятый, судья Дэвид Дэвис, – независимым. Иллинойс тотчас избрал Дэвиса своим сенатором. Из оставшихся в наличии членов Верховного суда республиканцами были все. У демократов остался последний довод: они угрожали заблокировать работу Конгресса, если республиканцы не пойдут на политические уступки. В итоге президентом большинством в один голос выборщика стал кандидат республиканцев Резерфорд Хейс, обязавшийся вывести федеральные войска из южных штатов. Он выполнил это обещание, тем самым положив конец периоду так называемой Реконструкции Юга после Гражданской войны. Кроме того, Хейс обещал не баллотироваться на второй срок и сдержал слово.

Два списка выборщиков от одного штата – вполне реальная перспектива и в этом году. Это может произойти в тех штатах, где губернатор, сертифицирующий итоги голосования, принадлежит к одной партии, а большинство в легислатуре – к другой. Если в Конгресс поступит два списка, штат, скорее всего, будет вообще исключен из процедуры голосования.

В 1960-м (Джон Кеннеди – Ричард Никсон) и 1976 году (Джимми Картер – Джеральд Форд) соперничество тоже было чрезвычайно плотным. Разница между двумя кампаниями состоит в том, что в 1961 году была принята 23-я поправка к Конституции, в соответствии с которой столичный федеральный округ Колумбия получил 3 голоса выборщиков, так что общее число членов Коллегии выборщиков стало четным – 538. Это означает, что голоса выборщиков могут разделиться поровну – 269:269. В этом случае вопрос опять-таки поступает на усмотрение Конгресса.

Стоит отметить, что если президента будет избирать нижняя палата, то голосовать конгрессмены будут не в личном качестве, а в составе делегаций: один штат – один голос. В Конгрессе нынешнего созыва большинство у демократов, но избран будет Трамп: за него проголосуют 26 штатов, в делегациях которых большинство составляют республиканцы, за Байдена – 23. 50-й штат – Пенсильвания, где демократы и республиканцы распределяются поровну – 9 на 9. В такой ситуации Пенсильвания вообще не будет участвовать в выборах.

Не забудем и об ошибках опросов. В 1948 году они дружно предсказывали президенту Гарри Трумэну поражение от кандидата республиканцев Томаса Дьюи. Трумэн выиграл всеобщее голосование с преимуществом в пять процентов. В коллегии выборщиков его победа была триумфальной.

Chicago Tribune поторопилась объявить победителя. Трумэн охотно позировал фотокорреспондентам с номером газеты в руках. Заголовок, набранный аршинными буквами на первой полосе, гласит: "Дьюи разгромил Трумэна".

Казус повторился в 2000 году: еженедельник Newsweek вышел с портретом Хиллари Клинтон на обложке и заголовком номера "Мадам президент". Сегодня на "Амазоне"этот номер стоит 145 долларов 96 центов.

На этот раз еженедельники, похоже, окажутся в особенно сложном положении.

Владимир Абаринов, svoboda.org

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