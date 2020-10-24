Андрей Зубов: Завтра Беларусь может освободиться от долгой бандитской тирании 11 Андрей Зубов

24.10.2020, 18:20

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Фото: pravmir.ru

Андрей Зубов

Завтра народ Беларуси выйдет, чтобы потребовать возвращения себе свободы.

Друзья белорусы, завтра наступает для вас и для нас решительный день. Завтра большая часть послесоветского пространства - ваша страна - может освободиться от долгой бандитской тирании сначала большевиков-чекистов, потом лукашистов. Особенность большевистской тирании, унаследованная полностью режимом Лукашенко - считать людей только за средство для осуществления прихотей незаконной власти. С помощью народа большевики стремились завоевать весь мир не считаясь с потерями, и сами ради этого уничтожали своих граждан в подвалах НКВД и во рвах Куропат и Сандармоха. Теперь, ради наслаждения властью, богатством и вседозволенностью, наши тираны готовы пытать и убивать мирных граждан, как чекисты, чтобы запугать их и превратить в безгласных рабов. Но мы, как прекрасно сказал апостол Павел галатам - "дети не рабы, но свободной". Мы несем эту свободу в нашей душе и мы должны утвердить её в наших обществах.

Раз и навсегда мы должны утвердить принцип, что власть принадлежит самим гражданам, а не каким-то ловким проходимцам, обманом и насилием овладевшим ею. Эту власть, принадлежащую нам, мы вручаем тем и в том объеме, кому и в каком объеме считаем нужным, и на тот срок, который определяем сами в принятой нами нашей Конституции.

Абсолютная монархия порождает абсолютное растление и полный произвол. ХХ век дал этому не меньше страшных доказательств, чем императорский Рим Тиберия и Нерона.

Завтра народ Беларуси выйдет, чтобы потребовать возвращения себе свободы, выйдет, чтобы не расходиться до тех пор, пока бесстыдный тиран не обратится в бегство.

Мы в России сопереживаем вам, наши дорогие белорусские друзья, мы с вами и сердцем, и молитвой.

Внутренне свободный народ, соединенный стремлением к свободе внешней, гражданской, тирану победить невозможно.

Вы, дорогие белорусы, непобедимы в вашем мирном единодушии. И вы победите. Я более чем уверен в этом.

Жыве Беларусь!

Андрей Зубов, Facebook

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