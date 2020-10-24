Ученые раскрыли 20-летнюю загадку таинственного космического излучения 24.10.2020, 18:38

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Над загадкой работала международная группа экспертов.

Международная группа ученых определила тип загадочного космического объекта, который является источником таинственного гамма-излучения, с помощью распределенных вычислений.

Результаты научной работы, которые раскрывают 20-летнюю астрофизическую тайну, опубликованы в The Astrophysical Journal, пишет lenta.ua.

Неизвестный источник гамма-лучей PSR J1653-0158 впервые наблюдался в 1999 году. В 2009-м ученые предполагали, что это может быть нейтронная звезда, а с 2014 года стало ясно, что источником является плотная двойная система. В новом исследовании участвовали 10 тысяч добровольцев, которые пожертвовали проекту Einstein@Home вычислительную мощность графических процессоров персональных компьютеров и других устройств, находящихся в режиме бездействия. Целью было обнаружение слабых пульсаций гамма-излучения при анализе данных космического телескопа Ферми.

Пульсации являются характерным признаком нейтронной звезды, которая вращается и испускает направленное излучение — в этом случае ее называют гамма- или радиопульсаром. Если нейтронная звезда находится в составе двойной системы, то есть имеет компаньона, то она перетягивает на себя его вещество, формируя непроницаемое для радиоизлучения облако плазмы. Ученые называют такие нейтронные звезды «черными вдовами». Пульсар оказывается невидим в радиолучах, и обнаружить его можно только по слабо различимым колебаниям в гамма-излучении.

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