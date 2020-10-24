Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах во Флориде 5 24.10.2020, 18:58

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Его соперник Джо Байден проводит субботу в ключевом штате Пенсильвания.

Президент США Дональд Трамп в субботу досрочно проголосовал на президентских выборах в своем родном штате Флорида, в то время как его соперник-демократ Джо Байден в субботу посещает «колеблющийся» штат Пенсильвания, передает «Голос Америки».

Трамп, который в прошлом году переехал из Нью-Йорка во Флориду, проголосовал утром в субботу в Уэст-Палм-Бич, проведя ночь на принадлежащем ему курорте Мар-а-Лаго.

«Это было очень безопасное голосование. Я могу вам сказать, что это гораздо безопаснее, чем когда вы отправляете бюллетень по почте. Все было идеально, очень строго, по правилам... Они [сотрудники избирательной комиссии] проделали замечательную работу здесь, отличные люди. Для меня большая честь проголосовать [здесь]», - заявил президент, общаясь с журналистами после голосования.

Затем президент обратится к сторонникам на митингах в Ламбертоне, штат Северная Каролина, Серклвилле, штат Огайо, и Уокеше, штат Висконсин.

Тем временем бывший вице-президент Байден проводит мероприятия в округе Бакс, пригороде Филадельфии, в котором Хиллари Клинтон победила с небольшим отрывом в 2016 году, а также в соседнем округе Люсерн. Бывший президент Барак Обама дважды победил в Люсерне, однако в 2016 году тамошние избиратели подавляющим большинством поддержали Трампа.

Штаб Байдена также будет пытаться завоевать симпатии избирателей в одном из ключевых для выборов штате Флорида – Барак Обама проведет митинг в Северном Майами в поддержку Джо Байдена, своего бывшего вице-президента.

Хотя до президентских выборов осталось меньше двух недель, в США досрочно проголосовало уже более 52 миллионов человек. Ожидается, что еще около 100 миллионов проголосуют до официального объявления имени победителя выборов.

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