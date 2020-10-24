Фонд культурной солидарности призвал культработников поддержать забастовку 1 24.10.2020, 19:08

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Фото: AP

Фонд призывает полностью приостановить деятельность в учреждениях культуры.

Фонд культурной солидарности призывал всех культурных деятелей поддержать требования Народного Ультиматума, а в случае его неспособности присоединиться к Национальной забастовке. Соответствующее обращение было размещено в соцсетях.

Для “людей культуры” Фонд призывает к следующему:

полностью приостановить деятельность в учреждениях культуры: не даем концертов, не играем спектаклей, не выставляем работу и т.д. Зрителей также призывают отказаться от посещения культурных учреждений с 26 октября

независимый создатель 26 октября должен полностью прекратить свою деятельность в клубах и на корпоративных мероприятиях. Спикерам также предлагается воздержаться от организации мероприятий.

“При этом не призываем музыкантов не играть, актеров не выступать, художников не рисовать, а поэтов не читать их стихи. Поддержать акции солидарности в округах могут все желающие. Выступайте в поддержку врачей, учителей, шахтеров. Все те, кто только сейчас строит Новую Беларусь”, — уточняется в заявлении.

Вместе с заявлением Фонд также записал и видеоролик, в котором звучат требования ухода Лукашенко, прекращения насилия на улицах и освобождения политзаключенных.

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