Фонд культурной солидарности призвал культработников поддержать забастовку

Фонд культурной солидарности призвал культработников поддержать забастовку1
- 24.10.2020, 19:08
- 1,372
Фонд призывает полностью приостановить деятельность в учреждениях культуры.
Фонд культурной солидарности призывал всех культурных деятелей поддержать требования Народного Ультиматума, а в случае его неспособности присоединиться к Национальной забастовке. Соответствующее обращение было размещено в соцсетях.
Для “людей культуры” Фонд призывает к следующему:
полностью приостановить деятельность в учреждениях культуры: не даем концертов, не играем спектаклей, не выставляем работу и т.д. Зрителей также призывают отказаться от посещения культурных учреждений с 26 октября
независимый создатель 26 октября должен полностью прекратить свою деятельность в клубах и на корпоративных мероприятиях. Спикерам также предлагается воздержаться от организации мероприятий.
“При этом не призываем музыкантов не играть, актеров не выступать, художников не рисовать, а поэтов не читать их стихи. Поддержать акции солидарности в округах могут все желающие. Выступайте в поддержку врачей, учителей, шахтеров. Все те, кто только сейчас строит Новую Беларусь”, — уточняется в заявлении.
Вместе с заявлением Фонд также записал и видеоролик, в котором звучат требования ухода Лукашенко, прекращения насилия на улицах и освобождения политзаключенных.