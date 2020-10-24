Нагорный Карабах: Азербайджан сообщает о наступлении по всей линии фронта 24.10.2020, 19:13

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В Минобороны Азербайджана сообщили о сбитом боевом самолете ВВС Армении.

Азербайджанские военные сообщают, что подразделениям вооруженных сил Армении, которые не могли сопротивляться на Ходжавендском, Физулинском и Губадлинском направлениях фронта в Нагорном Карабахе, был нанесен серьезный ущерб в ночь на 24 октября.

Об этом информирует Минобороны Азербайджана.

«В это время боевые действия продолжаются по всей протяженности фронта. Выведены из строя склады оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов противника. На некоторых направлениях противник в беспорядке оставил свои позиции и отступил. Были взяты под контроль основные коммуникации, разрушены несколько опорных пунктов противника и освобождены важные высоты. Днем 24 октября на Губадлинском направлении фронта подразделениями ПВО Азербайджана был сбит боевой самолет ВВС Армении», — сообщили в ведомстве.

Как отмечают в министерстве обороны страны, азербайджанские войска контролируют оперативную ситуацию.

При этом артиллерийские подразделения армии Азербайджана продолжают наносить удары по противнику.

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