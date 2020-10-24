SpaceX запустила на орбиту Земли третью за месяц партию спутников Starlink 24.10.2020, 19:42

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иллюстрационное Фото: SpaceX

Очередные 60 спутников Starlink для глобального интернета были в 15-й раз доставлены на орбиту.

24 октября американская компания SpaceX запустила третью за месяц партию спутников Starlink для глобального интернета. Об этом проинформировал сайт компании.

Многоразовая ракета-носителя Falcon 9 с очередными 60 спутниками стартовали с площадки на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

Восемь минут спустя первая ступень ракеты была успешно посажена на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане. Данная ступень использовалась в третий раз, предыдущие разы она летала в июне и сентябре нынешнего года.

Развертывание новой партии спутников на орбите Земли началось спустя час и три минуты после старта.

Сегодняшний запуск стал 15-м в программе развертывания Starlink. Предыдущие два запуска спутников произошли 6 октября и 18 октября.

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