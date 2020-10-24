Андрей Макаревич: Смотрю на белорусов с восхищением 24.10.2020, 19:51

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Андрей Макаревич

Белорусы демонстрируют колоссальное чувство собственного достоинства.

Певец, поэт, композитор, ведущий, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич прокомментировал в интервью «Радыё Свабода» протесты в Беларуси.

— Я очень сочувствую тому, что в Беларуси происходит. Смотрю на белорусов с восхищением. Белорусы демонстрируют колоссальную выдержку, колоссальное чувство собственного достоинства, чего нам не всегда хватает, к сожалению. Я очень желаю им скорейшего решения этой зависшей ситуации. Я очень надеюсь, что так и будет. Просто невероятно, как в ситуации, когда картина могла в каждый момент стать неуправляемой, потому что очень много людей участвует, возможны были всякие провокации, которые сразу же Лукашенко развязали бы руки и пошли бы танки на людей… Этого, слава Богу, не случилось, и дай Бог, чтоб этого и не случилось. То, что удается удерживать этот мирный градус при таком количестве участников, - это фантастика, — сказал Андрей Макаревич.

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