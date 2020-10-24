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На нефтяном танкере в Азовском море произошел взрыв

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  • 24.10.2020, 20:17
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На нефтяном танкере в Азовском море произошел взрыв
фото: riverfleet.ru

Танкер «Генерал Ази Асланов» терпит бедствие в Керченском проливе.

В Азовском море идет спасательная операция после взрыва на танкере.

Об том сообщает ТАСС со ссылкой на Росморречфлот. О взрыве на судне также сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По данным ТАСС, спасены десять человек, спасатели ищут еще троих.

Как сообщает «Интерфакс», нефтяной танкер «Генерал Ази Асланов» терпит бедствие в Керченском проливе. Собеседник агентства рассказал, что экипаж состоит из 13 человек: шестерых спасли, еще четверо членов экипажа находятся на борту. Троих ищут спасатели.

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