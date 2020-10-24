Зеленский выполнил одно из условий евроатлантической интеграции Украины 3 24.10.2020, 21:14

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Владимир Зеленский

Фото: Дмитрий Ларин, УП

В ЕС, НАТО и США приветствуют принятие закона «О разведке».

Украина продолжает выполнять условия для вступления в НАТО, озвученные ранее руководством Альянса. Именно с этой целью в стране появятся специальные органы и система разведки. Международные партнеры отмечают, что документ поможет парламенту эффективно следить за разведывательными органами и спецслужбами Украины, поскольку создает правовую базу для этого, отметили в Консультативной миссии ЕС, передает zn.ua.

"Недавнее принятие Закона "О разведке" создает правовую базу для эффективного парламентского надзора за разведывательными органами и спецслужбами Украины. Это - важный шаг на пути к обеспечению большей подотчетности и прозрачности в работе этих ведомств, является краеугольным камнем гражданского и демократического управления этим сектором, а также соответствует европейским и евроатлантическим нормам и принципам", - отмечается в сообщении миссии в Facebook.

В Посольстве США в Украине также отметили важность принятия закона "О разведке" на пути евроинтеграции Украины.

"Эффективный парламентский надзор за разведывательными органами является чрезвычайно важным для обеспечения их подотчетности и содействие демократическому управлению", - говорится на странице посольства в Twitter.

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