В воскресенье состоится Марш Народного ультиматума 4 24.10.2020, 22:18

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фото: ТАСС

Уже завтра, в 14.00 начинается обратный отсчет для надоевшей диктатуры.

Белорусский народ выйдет на улицы, чтобы сказать «Хватит!» шайке воров и убийц, захвативших власть в нашей любимой Беларуси, пишут крупные белорусские телеграм-каналы.

Тысячи наших братьев и сестер находятся в застенках, преследуемые теми, кто должен был нас защищать. Сотни тысяч людей включились в Сопротивление, чтобы этого больше никогда не повторилось. И завтрашний день породит волну, которая снесет этот ублюдочный режим. И вместе мы начнем строить сильную, свободную Беларусь.

Помните: мы выходим на мирный протест, чтобы защитить себя, свою честь и достоинство. Будьте готовы активно двигаться, чтобы не попасть в руки лукашенковских палачей. И не забывайте о средствах защиты, чем сохраните здоровье себе и окружающим.

Уже завтра. Центр Минска. За нашу и вашу свободу!

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