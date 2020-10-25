Эдвард Лукас: Если Лукашенко поедет в Москву, то может внезапно сильно заболеть – гриппом или COVID-19 12 25.10.2020, 8:03

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Фото с сайта apostrophe.ua

И ему придется там остаться.

Эдвард Лукас, автор книги "Новая холодная война: путинская Россия и угроза Западу", бывший редактор британского журнала Economist и исследователь Американского центра европейских политических исследований, в интервью svoboda.org обсуждает протесты в Беларуси.

– Кремль хочет многого. Но есть и нечто, чего он не хочет. В Кремле не хотят хаотического краха режима Лукашенко. Для них было бы кошмаром, если бы он закончил так, как Чаушеску. И даже то, как рухнул коммунистический режим в Чехословакии в 1989 году, для них неприемлемо. Ведь, по их мнению, это был бы "плохой пример" для самой России. Поэтому Кремлю приходится лавировать: с одной стороны, он хочет получить намного больше, а с другой – он не может слишком сильно давить на Лукашенко, чтобы его режим не рухнул.

… А если он поедет в Москву, то может внезапно сильно заболеть – гриппом или COVID-19 – и ему придется там остаться, а в это время в Минске может произойти дворцовый переворот.

– Три года назад вы говорили о дилемме, стоящей перед Западом: как поддерживать независимость и суверенитет Беларуси, но не поддерживать режим. Что-то изменилось в нынешней ситуации?

– Эта дилемма все еще есть. Я должен сказать, что Запад не очень пристально наблюдает за происходящим в Беларуси, за исключением Литвы, которая заслуживает уважения за поддержку свободы, демократии и суверенитета Беларуси. Но в мире происходит многое другое, и Брюсселю, Вашингтону, Берлину и Лондону приходится постоянно отвлекаться на иные вещи.

Теперь риск того, что Беларусь будет полностью поглощена в союзном государстве, минимален, хотя раньше это было серьезной проблемой. Похоже, сейчас это серьезно не рассматривается и эта фундаментальная угроза суверенитету Беларуси на повестке дня не стоит.

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