Последний день дешевого доллара 4 25.10.2020, 8:23

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Что будет с курсами валют на следующей неделе?

Налоговый период подошел к концу. И, хотя утром в пятницу доллар в Беларуси еще немного подешевел, все ожидают, что к вечеру картина кардинальным образом изменится. Все, кто держал валюту в рублях, побегут обратно в доллар, пишет infobank.by.

Мало ли что может случиться на выходных?

В принципе, это нормальная практика инвесторов — убегать на выходные из рубля в твердую валюту.

С другой стороны:

нефть в понедельник может подешеветь

российский рубль ведет себя так же, как турецкая лира, а она умудрилась рухнуть до исторического минимума

и да, налоговый период закончился — так что российский рубль на следующей неделе ждут не самые легкие времена.

По состоянию на полдень 23 октября доллар в РФ подешевел на 61,42 копейки, до 76,4667 российского рубля. Но в рубль, все равно, никто не верит.

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 23 октября выглядят следующим образом:

курс доллара снизился на 0,0061 (-0,24%), до 2,5399 белорусского рубля

курс евро упал на 0,0144 (-0,48%), до 3,0029 белорусского рубля

российский рубль стал дороже на 0,0178 (+0,54%).

В итоге, за российскую валюту дают 3,3212 белорусского рубля, за сотню.

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