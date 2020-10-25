Последний день дешевого доллара

Последний день дешевого доллара4
- 25.10.2020, 8:23
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Что будет с курсами валют на следующей неделе?
Налоговый период подошел к концу. И, хотя утром в пятницу доллар в Беларуси еще немного подешевел, все ожидают, что к вечеру картина кардинальным образом изменится. Все, кто держал валюту в рублях, побегут обратно в доллар, пишет infobank.by.
Мало ли что может случиться на выходных?
В принципе, это нормальная практика инвесторов — убегать на выходные из рубля в твердую валюту.
С другой стороны:
нефть в понедельник может подешеветь
российский рубль ведет себя так же, как турецкая лира, а она умудрилась рухнуть до исторического минимума
и да, налоговый период закончился — так что российский рубль на следующей неделе ждут не самые легкие времена.
По состоянию на полдень 23 октября доллар в РФ подешевел на 61,42 копейки, до 76,4667 российского рубля. Но в рубль, все равно, никто не верит.
Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 23 октября выглядят следующим образом:
курс доллара снизился на 0,0061 (-0,24%), до 2,5399 белорусского рубля
курс евро упал на 0,0144 (-0,48%), до 3,0029 белорусского рубля
российский рубль стал дороже на 0,0178 (+0,54%).
В итоге, за российскую валюту дают 3,3212 белорусского рубля, за сотню.