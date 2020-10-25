Врач-иммунолог рассказал, как избежать заражения COVID-19 в магазине 3 25.10.2020, 8:29

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Супермаркет— одно из мест, в котором важно придерживаться санитарных правил.

Коронавирус 2020 с приходом осени активизировался – во всем мире растет количество новых зараженных.

Эксперты предупреждают, что в условиях пандемии крайне важно носить, маску, дезинфицировать руки и соблюдать социальную дистанцию, пишет «Главред».

Одно из мест, в котором забывают придерживаться этих правил, — это супермаркет. Врач-иммунолог Владимир Болибок дал полезные советы, как правильно вести себя в магазине, чтобы не подхватить коронавирусную инфекцию.

Как не подхватить коронавирус в магазине

Чтобы в очереди к кассе люди не подходили слишком близко, тележку с продуктами можно поставить не впереди, а позади себя.

Чтобы не заразиться через ручки тележек, после контакта с ними обязательно следует продезинфицировать руки. Это же стоит сделать после оплаты покупки — не только наличными, но и при помощи карты. Ведь в последнем случае человеку зачастую приходится вводить пин-код на терминале.

Дезинфекцию рук лучше провести до того, как начнете убирать покупки в пакет. Это может минимизировать количество вирусных частиц на товарах.

Уже дома упаковки продуктов стоит протереть антибактериальной салфеткой или помыть с мылом.

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