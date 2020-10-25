Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 3 25.10.2020, 8:49

4,291

Решение было объявлено после победы над Джастином Гэйджи.

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов после победы над Джастином Гэйджи объявил о завершении карьеры, сообщает sport.tut.by.

«Хочу сказать, что сегодняшний бой был последним для меня. Единственное, чего я хотел, быть первым вне зависимости от весовой категории. Думаю, я этого заслужил: 29 побед и ни одного поражения», — сказал Хабиб.

Также Нурмагомедов заявил, что хотел бы больше времени посвящать своей матери, которая просила его об этом. В этом году умер отец Хабиба — его тренер Абдулманап Нумагомедов.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэйджи болевым приемом во втором раунде главного боя UFC 254.

Таким образом, он в третий раз защитил чемпионский титул в легком весе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».