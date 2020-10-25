«Закончился срок, который мы отмерили диктатуре» 11 25.10.2020, 9:03

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Сильное видеообращение от белорусок Москвы.

Белоруски Москвы записали видеообращение к народу Беларуси, сообщает телеграм-канал «Хартия-97».

«26 октября закончился срок, который мы отмерили диктатуре», - говорится в обращении.

Напомним, что Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум. Его требования:

1. Лукашенко должен объявить об уходе.

2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.

3. Все политзаключенные должны быть освобождены.

Срок действия ультиматума истекает 25 октября.

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