NASA объявило о захватывающем открытии на Луне

NASA объявило о захватывающем открытии на Луне8
- 25.10.2020, 9:10
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Подробности пока не разглашаются.
Космическое агентство НАСА заявило о новом захватывающем открытии в исследовании Луны.
В связи с этим будет проведена специальная пресс-конференция, говорится на сайте агентства.
Подробности пока не разглашаются, однако известно, что открытие было сделано с помощью стратосферной обсерватории инфракрасной астрономии (SOFIA).
"Это новое открытие делает вклад в усилия NASA по изучению Луны в контексте исследования дальнего космоса", - говорится в сообщении.
Пресс-конференция запланирована на 26 октября. Она состоится в 18:00 по минскому времени.