В Украине проходят местные выборы и общенациональный опрос по вопросам Зеленского 2 25.10.2020, 9:51

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Граждане страны смогут ответить на пять вопросов.

Сегодня в Украине проходят региональные выборы, избирательные участки открылись в 8 утра и будут работать до 20:00, сообщает УНИАН.

В небольших населенных пунктах (до 10 тысяч человек) голосование будет проходить по мажоритарному принципу. В такой системе кандидат может выдвигаться не от партии, а самостоятельно. Из всех кандидатов депутатами станут от 2 до 4 человек, которые наберут наибольшее количество голосов.

В населенных пунктах от 10 тысяч человек голосование проходит по пропорциональной системе. Баллотироваться могут только партии. Мандаты получат партии, которые наберут больше 5% голосов.

В городах с населением более 75 тысяч человек выборы мэра могут пройти в 2 тура. Если никто из кандидатов не наберет более 50%, будет назначен второй тур.

В остальных населенных пунктах мэр будет избран большинством голосов.

Параллельно с выборами, на избирательных участках будет проводиться общенациональный опрос по инициативе президента.

Граждане смогут ответить на 5 вопросов.

Выборы будут проводиться с соблюдением дополнительных противоэпидемических мер. Гражданам рекомендуют брать с собой маски и приходить со своей ручкой, а также избегать очередей на участках.

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