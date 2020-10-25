Турецкий мир 6 Наталья Ищенко, «Деловая столица»

25.10.2020, 9:59

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Анкара прорывается в высшую лигу.

Турция стремительно наращивает свое влияние в гигантском регионе – от Южного Кавказа до Средиземного моря. На сегодня активность Анкары является важным фактором, определяющим обстановку в Ливии, на Кипре и вокруг него, у греческих средиземноморских островов, в Сирии и Нагорном Карабахе…

Украина тоже решила вступить в игру, результат которой на сегодняшний день непредсказуем.

Выборы на Северном Кипре

Начнем с самых свежих новостей.

Эрсин Татар, которого открыто поддерживал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, 18 октября выиграл президентские выборы в Турецкой Республике Северного Кипра, ТРСК (независимость которой признала только Турция). Во втором туре Татар, занимавший пост руководителя правительства ТРСК, получил почти 52% голосов, опередив действующего главу непризнанного государства Мустафу Акынджи, набравшего более 48%.

Хотя правовой статус президента практически непризнанной республики кажется очень сомнительным, де-факто глава ТРСК является достаточно влиятельной фигурой. Главным образом потому, что именно он официально представляет турок-киприотов на мирных переговорах под эгидой Организации Объединенных Наций. И именно в процессе урегулирования кипрского вопроса в первую очередь надо ждать изменений после нынешних выборов.

Если предыдущий президент Турецкой Республики Северного Кипра Акынджи поддерживал мирный план объединения острова в федерацию из двух частей, греческой и турецкой, Татар выступает за политическое разделение острова на два отдельных суверенных государства, в крайнем случае, объединенных в конфедерацию. "Мы заслуживаем наш суверенитет ", — подчеркивает победитель президентской гонки. В свою очередь, Эрдоган, комментируя в Twitter результаты выборов в ТРСК, сообщил, что Турция "будет продолжать предпринимать все виды усилий для защиты прав турок-киприотов".

Что это будет означать на практике, увидим – в скором времени должна пройти встреча представителей турков- и греков-киприотов, при участии кипрских "гарантов" — Греции, Турции и Великобритании.

Ясно одно: в условиях, когда Анкара и ее ставленники усиливают свои позиции в ТРСК, претерпит существенные изменения и расклад сил за переговорным столом, и ситуация "на местах". Турция прогнозировано будет более жестко продавливать свой вариант решения кипрского вопроса и усиливать разные формы своего присутствия на острове и вокруг него. Скорее всего, будет продолжена политика Анкары последних месяцев, в течение которых турецкая армия провела совместные военные учения с турками-киприотами, а турецкое исследовательское судно занималось разведкой залежей полезных ископаемых на морском шельфе, который Греция и Кипр считают своим.

Шельф раздора

Надо сказать, что шельф у греческого острова Кастеллоризо в восточном Средиземноморье – это еще один, отдельный эпизод турецкой "партии". Турецкое исследовательское судно "Oruc Reis" с августа – с перерывами – занимается здесь разведкой природного газа. В сентябре исследования были приостановлены на фоне дипломатических попыток урегулировать спор. Но в середине октября "Oruc Reis" продолжило свои изыскания.

НАТО пытается помирить двух членов Альянса, Грецию и Турцию. ЕС угрожает санкциями. Но в Анкаре уверены в своей правоте, не собираются идти навстречу ни Афинам, ни Брюсселю и всячески демонстрируют свою независимость от мнения европейских институций.

Нельзя сказать, что ситуация принципиально нова для региона и для Североатлантического альянса. В конце концов, турки и греки в 1974-м году воевали друг против друга на Кипре. Однако этот экскурс в историю отнюдь не успокаивает. Скорее наоборот – говорит о том, что возможно любое развитие ситуации, если Турция действительно решит идти ва-банк, игнорируя "окрики" из Брюсселя.

Войны Анкары

В двух "горячих" зонах Средиземноморья – Ливии и Сирии – Турция уже является участником вооруженного конфликта.

В Ливии Анкара на высшем уровне поддерживает одну сторону – официально признанное ливийское Правительство национального согласия, открыто оказывая, в том числе и военную помощь. Взамен ПНС признало исключительные права Турции на разработку газовых месторождений в Восточном Средиземноморье, подписав в конце прошлого года соответствующий договор о разграничении морской зоны, вызвавший гневное осуждение со стороны Греции.

В Сирии Турции еще больше, а ее интересы еще многограннее, хотя главной целью провозглашается борьба "с курдскими террористами" возле турецких границ. В принципе, если назвать турецкое присутствие в Сирии определяющим – это не будет большим преувеличением.

Далее на "шахматной доске Эрдогана" располагается Нагорный Карабах. Присутствие Турции в этом конфликте проявляется по-разному – от участия в боевых действиях беспилотников турецкого производства, ставших символом войны нового типа, до информационной поддержки Азербайджана турецкими медиа. Было бы неверное говорить, что "Турция воюет в Нагорном Карабахе", однако то, что Баку получает всестороннюю поддержку от Анкары, которая является определяющей для исхода всего конфликта, бесспорно.

А где Россия?

Нынешние события в Нагорном Карабахе уже фактически привели к наиболее существенным изменениям геополитического баланса сил на всем Евразийском пространстве. По сути, Турция, впервые в новейшей истории отняла у России роль главного игрока на Кавказе.

Прогноз дальнейшего развития событий в кавказском регионе в условиях стремительного усиления влияния Турции, очевидно, довольно сильно напугал кремлевских аналитиков, потому как российская пресса нынче просто забита алармистскими прогнозами о "наступлении тюркского мира".

Но действиями Эрдогана на пространстве от Средиземного моря до Кавказа обеспокоились и во многих мировых столицах. В Европе тоже пишут об "агрессивной внешней политике Анкары". Что неудивительно – последние события в Нагорном Карабахе на фоне происходящего в Средиземноморье даже скептиков убедили в том, что новый центр силы, образовавшийся на месте когда-то великой империи, уже активно занимается переделом зон геополитического влияния, невзирая на еще недавно казавшиеся непоколебимыми авторитеты, и неизвестно, чего ожидать от турецкого руководства уже в ближайшем будущем.

Интересно, что Украина именно сейчас решила сыграть с Турцией в одной команде. Подписанные в последнее время украинско-турецкие соглашения, в том числе и в военной сфере, вносят свою лепту в изменение положения фигур на большой мировой "шахматной доске". Пока только не совсем ясно, какая фигура олицетворяет в этой партии Украину.

Наталья Ищенко, «Деловая столица»

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