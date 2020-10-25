Евросоюз перешел на зимнее время 2 25.10.2020, 10:51

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Разница между белорусским и среднеевропейским временем выросла.

Страны Европейского Союза перешли на зимнее время в 2 часа ночи в воскресенье, 25 октября. Стрелки часов были переведены на 1 час назад, сообщает dw.com.

В настоящее время на территории ЕС существуют три часовых пояса: в Ирландии и Португалии действует гринвичское время, в восьми государствах ЕС, в том числе Финляндии и странах Балтии - восточноевропейское время (опережающее его на два часа), в остальных странах Евросоюза, включая Германию, - среднеевропейское время, опережающее гринвичское на час.

Последний перевод стрелок часов в ЕС - 28 марта 2021 года

С 1996 года в Евросоюзе действует единое правило перехода на зимнее и летнее время, стрелки часов переводятся в последнее воскресенье марта на час вперед и в последнее воскресенье октября - на час назад. При этом отдельные европейские страны начали переход на летнее время гораздо раньше, чем ЕС в целом. Так в ФРГ с целью экономии электроэнергии стали переводить стрелки часов в 1980 году.

Однако споры вокруг этой темы не утихали. Европарламент в марте 2019 года одобрил отказ от перехода на летнее и зимнее время. В последний раз стрелки часов в Евросоюзе переведут 28 марта 2021 года.

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