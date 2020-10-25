Белорусские рабочие заявили о готовности к Национальной забастовке 25.10.2020, 11:51

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Бастовать ради будущего страны готовы представители многих профессий и предприятий.

Белорусские рабочие готовы бастовать ради будущего страны, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Напомним, что сегодня истекает срок Народного ультиматума Лукашенко. Если узурпатор не уйдет в отставку, не освободит всех политзаключенных и не остановит насилие на улицах, ответом с 26 октября должна стать Национальная забастовка.

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