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Медики назвали главные ошибки при ношении масок от коронавируса

  • 25.10.2020, 11:56
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Медики назвали главные ошибки при ношении масок от коронавируса

Врачи рассказали, как сделать защиту более эффективной.

Названы главные ошибки ношения масок, которые могут привести к заражению коронавирусом. По словам руководителя ЛОР-клиники, кандидата медицинских наук Владимира Зайцева, маску нельзя носить на подбородке, она должна закрывать нос и рот, пишет lenta.ru.

Он также отметил, что одну маску можно носить максимум несколько часов. Однако часть россиян носят одну и ту же маску неделями. Врач заявил, что в настоящее время люди используют их не для защиты здоровья, защиты и профилактики коронавируса, а чтобы не получить штраф при использовании общественного транспорта и посещении магазинов. По его мнению, такой подход неверен.

Зайцев также отметил, что не стоит трогать лицо, нос или глаза руками, если до этого держались за поручень в общественном транспорте, нажимали на кнопку домофона, лифта или банкомата. По его словам, еще одной ошибкой россиян является редкое использование санитайзеров для рук в магазинах, торговых центрах и других общественных местах. Однако самой главной ошибкой он назвал отсутствие социальной дистанции. В настоящее время она есть только у групп людей, которые имеют возможность работать из дома.

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