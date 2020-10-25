Звезда белорусской оперы вышла на поклон с бело-красно-белым флагом 25.10.2020, 12:03

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Маргарита Левчук посвятила выступление спортсменам Беларуси.

Белорусская оперная певица Маргарита Левчук посвятила свежее выступление в Литовской национальной опере белорусским спортсменам. После выступления под овации зрителей Левчук вышла на поклон с бело-красно-белым флагом, сообщает «Трибуна».

А позже певица выложила фото с главой Белорусского фонда спортивной солидарности Александрой Герасименей.

Выступление в честь спортсменов – не первое посвящение от Маргариты. Она уже отметила в своих выступлениях рабочих Беларуси и врачей страны. А вообще на выступлениях Левчук царит уникальная атмосфера — артисты после спектакля показывают жесты, а зрители скандируют «Жыве Беларусь!» из зала.

Маргарита Левчук – пожалуй, самая известная «классическая» исполнительница Беларуси прямо сейчас. Она известна и успешным участием в российском шоу «Большая опера», и участием в европейских постановках, и четырехлетней службой в белорусском Большом театре. Но в марте 2020-го Левчук уволилась оттуда. «Отличный творческий коллектив. Но начальство… Постоянно не покидало ощущение, что я нахожусь в советском театре начала 50-ых годов. Очень закостенелый подход к работе, очень не хватало свободы. А я не хочу жить в системе. Я петь хочу», – объясняла певица.

С начала предвыборной кампании Левчук не оставалась в стороне. В июне после нерегистрации кандидатами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало и насилия к очереди в закрывавшийся под давлением системы магазин symbal.by певица эмоционально высказалась о произошедшем: «Сэрца баліць за маю Радзіму. Я пакутую і не ведаю, што магу зрабіць асабіста, каб у маёй краіне не было міліцэйскага гвалту. Улады, міліцыя, суды больш не ахоўваюць свой беларускі народ, яны захоўваюць рэжым. Мне балюча і брыдка адначасова».

Из оставшихся кандидатов Левчук поддержала Светлану Тихановскую. Преградой этому не стала даже допущенная Светланой в выступлении по ТВ неточность – Тихановская решила напомнить о потерях работы известными людьми за несогласие с режимом и в ряду пострадавших (где была и гимнастка Мелитина Станюта, которой пришлось уйти с госТВ) назвала Левчук, которая ответила, что уволилась по собственному желанию. Несмотря на это, в начале августа оперная дива выступила на легальных митингах кандидата в родной Брестской области – пела и знакомые песни Лявона Вольского, и Ave Maria.

К слову, еще до этого, в конце июня, Маргарита записала дуэт с Вольским в рамках проекта «Спяваем годна» – вышло действительно годно.

После выборов Левчук как могла поддерживала белорусский народ и не раз становилась участником протестных акций. «Если бы мне кто-то год назад сказал, что я буду ходить с бело-красно-белым флагом и кричать «Жыве Беларусь!», я бы не поверила. Но уже весной меня шокировало то, что происходит в стране, то, как государственные СМИ преподносят новости, вначале связанные с эпидемией коронавируса, потом с избирательной кампанией. Наши бабушки говорили, что будут голосовать за Лукашенко, лишь бы войны не было. Но то, что происходило 9-11 августа, никак по-другому не назовешь», – сказала Маргарита.

Не так давно Левчук сделала кавер на главный хит белорусской осени – «Шчучыншчыну».

А еще одно видео с Левчук гораздо серьезнее. Маргарита выступила в компании других деятелей культуры – они напомнили о Народном ультиматуме, объявленном Светланой Тихановской. Выполнять его главное условие – уход Александра Лукашенко, – равно как и остальные, власть очевидно не собирается. Поэтому в видео призвали сотрудников госучреждений не выйти на работу 26 октября, «уничтожив в себе раба», а если это невозможно (все же экстренные профессии тоже относятся к госсектору) – дать знак о поддержке инициативы. Людей творчества же призвали не проводить никаких мероприятий на заказ, а вообще всех – отказаться от посещения культурных учреждений.

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