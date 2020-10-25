Максим Кац: Белорусы загнали диктатора в патовое положение 7 25.10.2020, 12:55

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Максим Кац

Популярный блогер выпустил «Трибьют белорусской революции».

Российский оппозиционный политик и популярный блогер Максим Кац записал видео «Трибьют белорусской революции», в котором собрал лучшие моменты наших протестов.

«Всего за несколько месяцев белорусы загнали диктатора в патовое положение, из которого ему не выбраться победителем.

Сегодня вспомним, как народ Беларуси шатал диктатора все это время и до сих пор продолжает прокладывать путь к свободе», - говорит Максим Кац в предисловии к видео.

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