Максим Кац: Белорусы загнали диктатора в патовое положение

Максим Кац: Белорусы загнали диктатора в патовое положение7
- 25.10.2020, 12:55
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Популярный блогер выпустил «Трибьют белорусской революции».
Российский оппозиционный политик и популярный блогер Максим Кац записал видео «Трибьют белорусской революции», в котором собрал лучшие моменты наших протестов.
«Всего за несколько месяцев белорусы загнали диктатора в патовое положение, из которого ему не выбраться победителем.
Сегодня вспомним, как народ Беларуси шатал диктатора все это время и до сих пор продолжает прокладывать путь к свободе», - говорит Максим Кац в предисловии к видео.