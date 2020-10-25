закрыть
25 октября 2020, воскресенье, 14:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минчане массово скупают крупы, макароны, соль и туалетную бумагу

7
  • 25.10.2020, 13:39
  • 7,603
Минчане массово скупают крупы, макароны, соль и туалетную бумагу

Жители столицы готовятся к забастовке.

Жители Минска начали массово скупать в магазинах крупы, соль, макароны и туалетную бумагу. Об этом представители торговых сетей рассказали РИА «Новости».

Ажиотаж вокруг продовольственных продуктов возник из-за окончания ультиматума Светланы Тихановской. Бывший кандидат в президенты Беларуси заявила о забастовках и протестах. Оппозиция требует отставки Александра Лукашенко и свободы политическим заключенным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ультиматум – это для всех
Ультиматум – это для всех Ирина Халип
Лукашенко нельзя верить
Лукашенко нельзя верить Наталья Радина
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям Николай Статкевич
Лукашенко сам готовит свой крах
Лукашенко сам готовит свой крах Юрий Пшенник