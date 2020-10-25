Минчане массово скупают крупы, макароны, соль и туалетную бумагу

Минчане массово скупают крупы, макароны, соль и туалетную бумагу7
- 25.10.2020, 13:39
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Жители столицы готовятся к забастовке.
Жители Минска начали массово скупать в магазинах крупы, соль, макароны и туалетную бумагу. Об этом представители торговых сетей рассказали РИА «Новости».
Ажиотаж вокруг продовольственных продуктов возник из-за окончания ультиматума Светланы Тихановской. Бывший кандидат в президенты Беларуси заявила о забастовках и протестах. Оппозиция требует отставки Александра Лукашенко и свободы политическим заключенным.