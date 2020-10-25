Воскресный Марш в Минске: фоторепортаж
- 25.10.2020, 16:00
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На улицы вышли более 100 тысяч минчан.
Сегодня, 25 октября, истекает срок Народного ультиматума Лукашенко. Если узурпатор сегодня не уйдет в отставку, не освободит политзаключенных и не прекратит насилие на улицах, то ответом ему 26 октября может стать Национальная забастовка.
Чтобы напомнить диктатору о своих требованиях, белорусы вышли сегодня на воскресный Марш в центре Минска и других городов.
Отметим, что многотысячные уличные протесты проходят в Минске 11-ую неделю подряд после президентских выборов.
«Радыё Свабода» опубликовало фото с сегодняшнего Марша: