В африканской Сахаре обнаружили почти два миллиарда деревьев 1 25.10.2020, 15:59

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Ученые провели масштабное исследование территории с помощью искусственного интеллекта.

Крупнейшая африканская пустыня Сахара оказалась не такой безжизненной, как предполагалось. Ученые провели масштабное исследование территории с помощью искусственного интеллекта. И, по данным «Мир 24», в пустыне были найдены различные растения.

Специальная программа анализировала компьютерные снимки пустынь Сахара и Сахель. Ученые выбрали для этого 11 тыс. самых качественных снимков с высоким разрешением.

Вместе с этим, учёные и сами вели подсчеты – так, ведущий автор исследования насчитал 90 тыс. деревьев, и это заняло у него целый год. А компьютерная программа показала, что в пустынях растет не менее 1,8 млрд деревьев. Это стало неожиданным открытием для ученых.

«Конечно, есть обширные территории без какой-либо растительности, но есть и районы с высокой плотностью деревьев, и даже между песчаными дюнами там и тут растут некоторые деревья», – пояснил учёный из Копенгагенского университета Мартин Брандт.

По словам ученых, подобные исследования важны для борьбы с обезлесением планеты и помогают более точно измерять накопление углерода на суше.

Спустя 10-20 лет ученые планируют повторить исследование. Результаты в динамике покажут, являются ли меры, направленные на защиту природы, эффективными или нет.

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