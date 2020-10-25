Ученые выяснили, как выживали необычные динозавры из Китая 25.10.2020, 16:40

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Иллюстрационное фото

Они могли быть самыми древними динозаврами, жившими на деревьях.

Лазерное сканирование окаменелостей и компьютерное моделирование позволило международной команде ученых воссоздать необычный образ жизни двух маленьких динозавров. Их останки обнаружили в Китае.

Йи и амбоптерикс – маленькие животные из позднего юрского периода. Они жили около 160 млн лет назад на деревьях, питались насекомыми, семенами и растениями, передает Heritage Daily. По мнению ученых, они могли быть самыми древними динозаврами, жившими на деревьях.

Эти ящеры, по мнению ученых, пытались летать, но делали это не так, как их отдаленные родственники – птицы. «По крайней мере одна линия динозавров экспериментировала с совершенно другим способом передвижения в воздухе. Планирование эволюционировало бесчисленное количество раз у древесных амфибий, млекопитающих, ящериц и даже змей – и теперь у нас есть пример динозавров», – рассказал профессор Ханс Ларссон из Университета Макгилла.

Данные реконструкции показали, что йи и амбоптерикс физически не могли летать с помощью машущих крыльев. «Их странные перепончатые крылья действительно давали им достаточно подъемной силы, чтобы парить. Их нельзя сравнивать с ныне живущими планирующими белками или ящерицами, но, похоже, они придумали действительно новый способ получить достаточно большую мембрану крыла», – рассказал Ларссон.

Планирование – не самый эффективный метод полета, объясняют ученые. Чтобы летать, таким животным нужно предварительно забраться на достаточно большую высоту для прыжка. «Это не лучший выход, но иногда вам приходится выбирать между небольшой потерей энергии и тем, чтобы вас съели. Как только на них начали оказывать серьезное давление, они просто потеряли свою нишу. Они не могли победить на суше. Они не могли победить в воздухе. Они оказались обречены», – рассказал доцент университета Маунт-Марти Томас Децекки.

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