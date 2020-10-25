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У карателей сдали нервы

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  • 25.10.2020, 18:34
  • 42,298
У карателей сдали нервы
Фото: «Наша Ніва»

Караевцы на улице Орловской взорвали около 10 светошумовых гранат.

Каратели Караева в Минске на улице Орловской, где проходит массовая акция протеста, применили светошумовые гранаты.

Об этом в воскресенье передает корреспондент ТАСС с места событий.

В общей сложности было произведено около 10 выстрелов.

Телеграм-канал tut.by опубликоал видео, на котором видно, как люди разбегаются от взрывов (которые дают огненно-оранжевый след) во дворах на Орловской.

Следить за событиями воскресного протестного Марша вы можете в онлайне сайта Charter97.org.

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