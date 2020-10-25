Синоптики: Туман и до +15 градусов ожидается 26 октября в Беларуси 25.10.2020, 18:40

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Какой будет погода в понедельник.

Туман и до 15 градусов тепла ожидается 26 октября в Беларуси, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В ближайшие сутки будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по юго-западу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах страны туман.

Ветер ожидается южный, юго-восточный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля, днем - до плюс 9-15 градусов.

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