Каратели травмировали нескольких протестующих на Марше в Минске

Каратели травмировали нескольких протестующих на Марше в Минске2
- 25.10.2020, 18:49
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Несколько человек пострадали от светошумовых гранат.
Пострадавшие, по словам очевидцев, есть в результате применения светошумовых гранат в центре Минска.
Как сообщают «Интерфакс-Западу» очевидцы, как минимум один человек получил травмы ног, еще несколько жалуются на звон в ушах и головную боль в результате нескольких хлопков на маршруте следования колонны протестующих на улице Орловской.
Ранее сообщалось, что против протестующих каратели применили светошумовые гранаты.
Следить за событиями воскресного протестного Марша вы можете в онлайне сайта Charter97.org.