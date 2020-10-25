Каратели травмировали нескольких протестующих на Марше в Минске 2 25.10.2020, 18:49

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Фото: «Радыё Свабода»

Несколько человек пострадали от светошумовых гранат.

Пострадавшие, по словам очевидцев, есть в результате применения светошумовых гранат в центре Минска.

Как сообщают «Интерфакс-Западу» очевидцы, как минимум один человек получил травмы ног, еще несколько жалуются на звон в ушах и головную боль в результате нескольких хлопков на маршруте следования колонны протестующих на улице Орловской.

Ранее сообщалось, что против протестующих каратели применили светошумовые гранаты.

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