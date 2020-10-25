В Минске снова работают все станции метро

В Минске снова работают все станции метро1
- 25.10.2020, 18:53
- 1,943
За полтора часа до начала Марша в столице закрыли 12 станций метро.
За полтора часа до начала акции протеста, примерно в 12.30, в Минске закрыли 12 станций метро с целью «обеспечения безопасности». Поезда следовали транзитом.
Примерно в 17.08 все станции метро были вновь открыты для пассажиров, сообщили в Минском метрополитене.
Какое-то время еще был закрыт только один вестибюль станции «Площадь Ленина», однако поезда на этой станции останавливаются.