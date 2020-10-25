закрыть
25 октября 2020, воскресенье, 20:51
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске снова работают все станции метро

1
  • 25.10.2020, 18:53
  • 1,943
В Минске снова работают все станции метро

За полтора часа до начала Марша в столице закрыли 12 станций метро.

За полтора часа до начала акции протеста, примерно в 12.30, в Минске закрыли 12 станций метро с целью «обеспечения безопасности». Поезда следовали транзитом.

Примерно в 17.08 все станции метро были вновь открыты для пассажиров, сообщили в Минском метрополитене.

Какое-то время еще был закрыт только один вестибюль станции «Площадь Ленина», однако поезда на этой станции останавливаются.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ультиматум – это для всех
Ультиматум – это для всех Ирина Халип
Лукашенко нельзя верить
Лукашенко нельзя верить Наталья Радина
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям
Духовная революция нации неизбежно приведет к политическим изменениям Николай Статкевич
Лукашенко сам готовит свой крах
Лукашенко сам готовит свой крах Юрий Пшенник