В Минске снова работают все станции метро 1 25.10.2020, 18:53

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За полтора часа до начала Марша в столице закрыли 12 станций метро.

За полтора часа до начала акции протеста, примерно в 12.30, в Минске закрыли 12 станций метро с целью «обеспечения безопасности». Поезда следовали транзитом.

Примерно в 17.08 все станции метро были вновь открыты для пассажиров, сообщили в Минском метрополитене.

Какое-то время еще был закрыт только один вестибюль станции «Площадь Ленина», однако поезда на этой станции останавливаются.

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