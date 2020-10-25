Лукашисты проводят зачистку на улице Орловская

Лукашисты проводят зачистку на улице Орловская13
- 25.10.2020, 19:00
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Каратели жестко задерживают мирных протестующих.
В Минске более 200 тысяч белорусов вышли на воскресный Марш. В прилегающих к улице Орловской дворах возле Центрального РУВД каратели проводят зачистку.
Перед этим для разгона демонстрантов, двигавшихся от моста над Свислочью перед Дворцом независимости были применены светошумовые гранаты и резиновые пули.
На улице Червякова было замечено порядка десяти автозаков и несколько микроавтобусов с карателями.
Фото опубликовал телеграм-канал РИА Новости.