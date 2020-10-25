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Лукашисты проводят зачистку на улице Орловская

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  • 25.10.2020, 19:00
  • 11,424
Лукашисты проводят зачистку на улице Орловская

Каратели жестко задерживают мирных протестующих.

В Минске более 200 тысяч белорусов вышли на воскресный Марш. В прилегающих к улице Орловской дворах возле Центрального РУВД каратели проводят зачистку.

Перед этим для разгона демонстрантов, двигавшихся от моста над Свислочью перед Дворцом независимости были применены светошумовые гранаты и резиновые пули.

На улице Червякова было замечено порядка десяти автозаков и несколько микроавтобусов с карателями.

Фото опубликовал телеграм-канал РИА Новости.

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