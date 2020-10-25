Мобильный интернет в Минске восстановлен в полном объеме

Мобильный интернет в Минске восстановлен в полном объеме2
- 25.10.2020, 19:09
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Ранее операторы отключили мобильный интернет по указанию режима Лукашенко.
Пропускная способность мобильного интернета, сниженная на некоторое время из-за проведения в воскресенье в Минске массовой несанкционированной акции протеста, полностью восстановлена, сообщил один из операторов мобильной связи.
«По состоянию на 18:40 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме», - говорится в сообщении мобильного оператора А1 в Twitter.
Ранее компания информировала, что «в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 25 октября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета». «Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги», - констатировали в A1.
В Беларуси третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа.
Самые массовые акции протеста проходят в Минске по воскресеньям. На их фоне в столице временно закрываются некоторые станции метро, а также снижается пропускная способность мобильного интернета.