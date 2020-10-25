Эпоха чарки и шкварки безвозвратно закончилась 2 Вячеслав Борок, krynica.info

25.10.2020, 19:15

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Вячеслав Борок

Фото: Facebook

Об ультиматуме Христа.

Эпоха чарки и шкварки безвозвратно закончилась. Все чаще мы слышим эти слова из уст наших соотечественников. Частота, повторение озвученной мысли свидетельствует о необратимости произошедших изменений.

Так сказать, мы перевернули эту страницу истории. Однако перевернулась страница, просуществовавшая четверть века, а не та, которую предлагали закрывать глаза на насилие. Это не следует путать.

Сегодня Бог радуется с нашим народом, как никогда раньше. Бог всегда радуется, когда человек ставит ценности Царства Божьего — истину и справедливость выше всех остальных.

Это особенно важно для христиан. Тот, кто идет путем христианской веры, хорошо знает, что путь верующего — это Сам Христос, поскольку Он есть «путь, истина и жизнь». (Иоанна 14: 6)

А потому там, где Христос, не может быть лжи, насилия, безразличия и нейтралитета ко злу.

В пути в поисках Царства Божьего и своего счастья, чтобы не останавливаться на уровне иллюзорных представлений, каждый из нас всегда должен помнить о самом главном в жизни.

Наш Спаситель указывает, что самая важная заповедь для человека — это заповедь любви. (Мф 22: 34-40).

Итак, христианство — это любовь. Не о постах, молитвах, аскезах, обрядах, записках и свечах, а о Любви.

И любовь — это не пустое слово.

Когда Бог вывел Свой народ из рабства и привел их к новой жизни в условиях свободы, потребовалось 40 лет. За это время Бог отучил людей, идущих на завтра, думать о луке и чесноке, рыбе, огурцах и дынях, которые зря ели в Египте, о чем часто упоминают люди в пустыне. (ср. Числ. 4:11). Это те «чарки и шкварки», которые когда-то были так важны для нас.

Бог научил любви, и она проявляется в конкретных делах. В Исход 22: 20-26, общаясь с людьми в образе незнакомца и заемщика, Бог понимает, что он любит способность видеть самого слабого человека и прийти ему на помощь.

Сегодня, когда Бог тоже ведет нас к новой жизни на свободе, очень хорошо, что мы, белорусы, проявляем благородство. Только почувствовав собственное достоинство, вы сможете начать ценить другого человека.

Каждый из нас может по-разному относиться к политической ситуации в стране и к разным политикам, как к власть имущим, так и к тем, кто претендует на их места.

Лично я никого из них осуждать не спешу; Меня вдохновляют слова Христа: «Кто не против вас, тот за вас» (Луки 9:50).

Но когда мы сегодня видим, как нашего брата унижают, избивают и убивают, мы, христиане, не можем не видеть Христа в этих страданиях. В конце концов, у этого брата образ самого слабого человека.

Итак, если кто-то отворачивается от жертв, не замечает их, говорит, что они виноваты и не спешит их защищать, дайте ему понять, что он отворачивается от Христа. Иисус сказал: «Кто не со мной, тот против меня» (Мф 12:30).

Эти слова звучат как ультиматум, потому что Христос требует, чтобы мы приняли решение. Пусть никого не обманывают, что еще есть время подумать. В христианстве нет такого, что Бог даст нам шанс завтра. Можно с уверенностью сказать, что сегодня у нас есть шанс, а завтра — неизвестно, может быть, поздно.

И поэтому сегодня лучше, чтобы каждый из нас определился, на чьей он стороне.

Не может быть нейтралитета. И конечно, мы не будем прятаться за молитвами и постами в храмах, потому что в них нет сути веры. Но быть человеком по образу Христа.

Вячеслав Борок, католический священник, krynica.info

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