Фашисты Караева использовали светошумовые гранаты прямо возле роддома в Минске

Фашисты Караева использовали светошумовые гранаты прямо возле роддома в Минске20
- 25.10.2020, 19:17
- 8,821
Только забастовка сможет остановить беспредел и издевательства карателей над народом.
Каратели использовали светошумовые гранаты прямо возле роддома.
Об этом сообщил ряд белорусских телеграм-каналов.
Под окнами 7 роддома стреляли и кидали гранаты.
Карателей не смутило, что там находятся роженицы с сердечными заболеваниями и новорожденные.
Только забастовка сможет остановить беспредел и издевательства карателей над народом.