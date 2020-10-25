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Фашисты Караева использовали светошумовые гранаты прямо возле роддома в Минске

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  • 25.10.2020, 19:17
  • 8,821
Фашисты Караева использовали светошумовые гранаты прямо возле роддома в Минске
Фото: РИА Новости

Только забастовка сможет остановить беспредел и издевательства карателей над народом.

Каратели использовали светошумовые гранаты прямо возле роддома.

Об этом сообщил ряд белорусских телеграм-каналов.

Под окнами 7 роддома стреляли и кидали гранаты.

Карателей не смутило, что там находятся роженицы с сердечными заболеваниями и новорожденные.

Только забастовка сможет остановить беспредел и издевательства карателей над народом.

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