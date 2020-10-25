Крупный банк предупредил, что не будет обслуживать физлиц 26 октября 5 25.10.2020, 19:53

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Речь идет про все отделения по всей стране.

Белагропромбанк предупредил, что в первой половине дня 26 октября не будет обслуживать физлиц в своих подразделениях. Речь идет про все отделения по всей стране. При этом онлайн-операции в том числе через мобильное приложение будут доступны, уточнили в контакт-центре, пишет tut.by.

«В связи с проведением технических работ 26.10.2020 с 08.00 до 14.00 будет отсутствовать возможность обслуживания физических лиц в подразделениях банка, — уточнили в банке. — В случае досрочного завершения технических работ подразделения банка будут открыты ранее указанного времени». В банке предложили совершить все важные операции заранее.

В контакт-центре банка подтвердили, что это связано с техническими работами, другие причины не указали.

Напомним, что Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум. Его требования:

1. Лукашенко должен объявить об уходе.

2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.

3. Все политзаключенные должны быть освобождены.

Срок действия ультиматума истекает сегодня.

«Если до 25 октября требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах», - говорила Тихановская.

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