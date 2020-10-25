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Борис Вишневский: Просто отставкой Лукашенко уже не отделается

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  • Борис Вишневский
  • 25.10.2020, 20:36
  • 5,026
Борис Вишневский: Просто отставкой Лукашенко уже не отделается
Борис Вишневский

Беларусь будет свободной от диктатора.

Мерзкий таракан в Беларуси приказал своим цепным псам стрелять в мирных людей, требующих его ухода, освобождения политзаключенных и новых выборов.

Просто отставкой он уже не отделается.

И ему еще очень повезет, если он будет просто сидеть в комфортабельной камере в Гааге.

Беларусь будет свободной от диктатора.

И не только она!

Борис Вишневский, Facebook

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