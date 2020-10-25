Борис Вишневский: Просто отставкой Лукашенко уже не отделается

Борис Вишневский: Просто отставкой Лукашенко уже не отделается1
- Борис Вишневский
- 25.10.2020, 20:36
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Беларусь будет свободной от диктатора.
Мерзкий таракан в Беларуси приказал своим цепным псам стрелять в мирных людей, требующих его ухода, освобождения политзаключенных и новых выборов.
Просто отставкой он уже не отделается.
И ему еще очень повезет, если он будет просто сидеть в комфортабельной камере в Гааге.
Беларусь будет свободной от диктатора.
И не только она!
Борис Вишневский, Facebook