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Для Гааги: как лукашисты стреляли по мирным белорусам

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  • 25.10.2020, 21:06
  • 9,542
Для Гааги: как лукашисты стреляли по мирным белорусам
иллюстрационное Фото: svaboda.org

Еще одно видео, фиксирующее преступления карателей.

Сегодня, 25 октября, истек срок Народного ультиматума Лукашенко. Более 200 тысяч человек вышли на воскресный Марш в центре Минска.

На улице Орловской, где проходила массовая акция протеста, у карателей сдали нервы: они начали бросать светошумовые гранаты и стрелять в людей.

Еще одно видео, фиксирующее преступления карателей, опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

Сайт Charter97.org вел онлайн-трансляцию с Марша.

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