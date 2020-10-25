Для Гааги: как лукашисты стреляли по мирным белорусам 8 25.10.2020, 21:06

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иллюстрационное Фото: svaboda.org

Еще одно видео, фиксирующее преступления карателей.

Сегодня, 25 октября, истек срок Народного ультиматума Лукашенко. Более 200 тысяч человек вышли на воскресный Марш в центре Минска.

На улице Орловской, где проходила массовая акция протеста, у карателей сдали нервы: они начали бросать светошумовые гранаты и стрелять в людей.

Еще одно видео, фиксирующее преступления карателей, опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

Сайт Charter97.org вел онлайн-трансляцию с Марша.

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