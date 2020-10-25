Алесь Пилецкий: Сотрудники ОМОН применили удушающий прием, коленом наступили на горло 2 25.10.2020, 22:17

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иллюстрационное Фото

Журналиста жестко задержали на Московском проспекте в Минске.

Фотокорреспондент tut.by и «Народной воли» Алесь Пилецкий — о своем задержании:

— Задержание произошло в 17 часов, когда я уже шел домой по Московскому проспекту. Сотрудники ОМОН вели себя довольно жестко, в какой-то момент применили удушающий прием, вывернули мне руки — хотели забрать телефон. Подхватили за руки и ноги, понесли в машину. Там кинули на пол, коленом наступили на горло. Мне сейчас больно глотать, еще, кажется, поврежден зуб. В РОВД потребовали, чтобы я удалил фотографии, — рассказал Пилецкий.

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