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Гомельские пенсионерки вышли на протест с флагом «Ливерпуля»

  • 25.10.2020, 22:46
  • 9,033
Гомельские пенсионерки вышли на протест с флагом «Ливерпуля»

Бело-красно-белый флаг английского клуба вогнал милиционеров в ступор.

Сочетание красно-белых цветов стало очень символичным для большинства белорусов. И знакомую расцветку мы легко идентифицируем в формах всемирно известных клубов, как например, у ПСЖ или «Ювентуса», пишет «Трибуна».

Бело-красные цвета традиционные и для одного из лучших клубов мира «Ливерпуля». Зацените бейсболку Юргена Клоппа.

Поэтому увидеть на мирном протесте флаг в честь английского клуба было не очень удивительно. Но вот чтобы авторами перфоманса стали пенсионерки из Гомеля! Кажется, такого не ожидали даже милиционеры.

Интересно, это наследие приезда 8 лет назад «Ливерпуля» в Гомель на матч Лиги Европы? Тогда местная команда смогла дать бой именитому сопернику со Стивеном Джеррардом и Рахимом Стерлингом в составе, проиграв 0:1. Помните тот матч?

К слову, минский фан-клуб «Ливерпуля» на днях провел товарищеский матч. На площадке сошлись команды «Купала» и «Колас». По словам организаторов, матч был задуман как знак солидарности с народом Беларуси и смелыми белорусскими спортсменами, которыми они гордятся.

В общем, похоже, недалеко до того, что белорусы разучат «You’ll Never Walk Alone» и начнут использовать на воскресных маршах. И будет это вполне символично!

Фото: gomel.today, gp.by, svaboda.org

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