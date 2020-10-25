Завтра — всеобщая забастовка! 25.10.2020, 23:13

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Не дадим больше ни копейки таракану и его хунте.

Друзья! Сегодняшний день – это последний день народного ультиматума, последний шанс диктатору спокойно уйти, но он им не воспользовался, пишет телеграм-канал «Баста!».

Сотни тысяч людей по всей стране вышли и показали, что решительно настроены, покончить с хунтой! Сотни тысяч смелых белорусов гордо идут по улицам своих городов и заявляют: «Это наш город!».

Нервы карателей не выдерживают такого напора, и они истерично хватаются за свои дубинки и гранаты. Но это им не поможет.

Наш ответ беззаконию и насилию – всеобщая забастовка!

Завтра мы остаемся дома! Никто из свободных белорусов не пойдет на работу завтра! Мы не станем больше платить карателям за то, что они творят! Мы не будем спонсировать режим своими покупками, оплатой коммунальных платежей, походами в кино, кафе, оплатой проезда!

Мы больше не дадим ни копейки таракану и его хунте.

Наши требования остаются неизменными:

1.Отставка лукашенко.

2. Освобождение всех политических заключённых.

3. Новые выборы.

Жыве Беларусь!

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