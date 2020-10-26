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РНПЦ «Кардиология» выстроилась в цепь солидарности

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  • 26.10.2020, 8:50
  • 4,938
РНПЦ «Кардиология» выстроилась в цепь солидарности

Медики — с народом!

Как сообщает Telegram-канал «Хартия-97», работники минского РНПЦ «Кардиология» с самого утра выстроились в цепь солидарности, чтобы поддержать бастующих рабочих. У них в руках бело-красно-белые флаги. Проезжающие водители сигналят в знак поддержки.

Напомним, вчера истек срок Народного ультиматума. Сегодня белорусы объявили забастовку.

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