РНПЦ «Кардиология» выстроилась в цепь солидарности 1 26.10.2020, 8:50

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Медики — с народом!

Как сообщает Telegram-канал «Хартия-97», работники минского РНПЦ «Кардиология» с самого утра выстроились в цепь солидарности, чтобы поддержать бастующих рабочих. У них в руках бело-красно-белые флаги. Проезжающие водители сигналят в знак поддержки.

Напомним, вчера истек срок Народного ультиматума. Сегодня белорусы объявили забастовку.

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