Работники МТЗ — заместителю гендиректора по идеологии: Иди отсюда 13 26.10.2020, 9:37

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Паника чиновников попала на видео.

Telegram-канал «Хартия-97» публикует видео, где заместитель гендиректора Минского тракторного завода Андрей Сусленков попытался заблокировать вход в цех бастующим работникам, которые идут маршем по предприятию.

В конце видео слышно, как работники МТЗ говорят ему: «Иди отсюда».

Напомним, вчера истек срок Народного ультиматума. Сегодня белорусы объявили забастовку.

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