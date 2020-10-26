Ученые сделали одежду источником электричества 26.10.2020, 9:55

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иллюстрационное фото

Группа исследователей превратила одежду в «батарейку».

Ученые разработали полимер, который наносится на ткань, собирает рассеянный свет и перерабатывает его в электроэнергию, пишет «Популярная механика».

Работа люминесцентных материалов состоит из нескольких этапов: они улавливают рассеянный свет, передают его энергию на солнечный элемент, который перерабатывает ее в электричество. Раньше эти материалы могли существовать только в виде жестких компонентов, которые не подходили для текстильной промышленности.

Для того, чтобы превратить одежду в батарейку, исследователи придумали новый полимер, который наносится на поверхность ткани. Группа ученых под руководством Лучано Бозеля смогла объединить на наноуровне несколько люминесцентных материалов в одно целое — и получила полимер, который обеспечивает гибкость и проницаемость воздуха.

Новый солнечный концентратор можно применять для волокон ткани — при этом текстиль не станет хрупким и не будет накапливать водяной пар.

«Концентраторы солнечной энергии, которые носят на себе, предлагают нам огромные перспективы и преимущества в условиях постоянно растущего спроса на мобильные источники энергии для портативных гаджетов и устройств», — говорят исследователи в сообщении EMPA.

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