Ученые сделали одежду источником электричества
- 26.10.2020, 9:55
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Группа исследователей превратила одежду в «батарейку».
Ученые разработали полимер, который наносится на ткань, собирает рассеянный свет и перерабатывает его в электроэнергию, пишет «Популярная механика».
Работа люминесцентных материалов состоит из нескольких этапов: они улавливают рассеянный свет, передают его энергию на солнечный элемент, который перерабатывает ее в электричество. Раньше эти материалы могли существовать только в виде жестких компонентов, которые не подходили для текстильной промышленности.
Для того, чтобы превратить одежду в батарейку, исследователи придумали новый полимер, который наносится на поверхность ткани. Группа ученых под руководством Лучано Бозеля смогла объединить на наноуровне несколько люминесцентных материалов в одно целое — и получила полимер, который обеспечивает гибкость и проницаемость воздуха.
Новый солнечный концентратор можно применять для волокон ткани — при этом текстиль не станет хрупким и не будет накапливать водяной пар.
«Концентраторы солнечной энергии, которые носят на себе, предлагают нам огромные перспективы и преимущества в условиях постоянно растущего спроса на мобильные источники энергии для портативных гаджетов и устройств», — говорят исследователи в сообщении EMPA.