В случае победы Трамп отправит в отставку глав Пентагона и ЦРУ 3 26.10.2020, 10:25

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Выборы президента США состоятся уже 3 ноября.

В случае победы на выборах Дональд Трамп собирается отправить в отставку директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джину Хаспел и министра обороны Марка Эспера. Он также уволит директора ФБР Кристофера Рэя, сообщает "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на The Washington Post.

Трамп собирается распрощаться с длинным списком лиц из ЦРУ, ФБР и Пентагона. Также СМИ утверждают, что Хаспел и Рэя не доверяют в администрации действубщего президента и даже презирают их. Говорят, что директор ЦРУ Хаспел манипулирует людьми и подтасовывает результатами, что "порождает массу подозрений относительно ее мотивов".

Правда, есть сведения, что она и сама не против уйти из ведомства вне зависимости от итогов выборов.

А вот глава ФБР "виновен", по мнению президента, в том, что не начал расследование в отношении Хантера Байдена. Претензии Трампа также вызвало заявления Рэя о том, что ведомство не выявило "повсеместно распространенных фальсификаций на выборах, в том числе с отправкой бюллетеней по почте".

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