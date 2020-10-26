На парламентских выборах в Литве победила оппозиция

На парламентских выборах в Литве победила оппозиция2
- 26.10.2020, 10:41
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Возможна коалиция консервативной и двух либеральных партий.
25 октября в Литве прошел второй тур выборов депутатов Сейма. Как пишет Delfi, народных избранников определяли в 68 округах.
Оппозиционные консерваторы (партия Союз отечества — Христианские демократы Литвы) одержали победу (ожидается, что у них будет 50 мандатов). Кандидат на пост премьера от партии Ингрида Шимоните уже заявила, что готова создать коалиционное правительство с двумя либеральными партиями, которые также прошли в парламент: Движение либералов и Партия свободы получили 13 и 11 мандатов соответственно.
Если из планов все получится, то у коалиции будет 74 мандата из 141.