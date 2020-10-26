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Доллар дорожает

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  • 26.10.2020, 10:57
  • 5,823
Доллар дорожает

Остальные валюты тоже растут к белорусскому рублю.

Доллара начал утро с символического роста, но потом пошел вниз. Пока минус 0,02 копейки и курс 2,5397, пишет «Онлайнер».

Евро долго не мог встать, но наконец решился — плюс 0,31 копейки. Торгуется по 3,006.

Российский рубль прибавил 0,12 копейки, его сотня утром стоит 3,3224.

В пятницу доллар подешевел на 0,61 копейки и стоил 2,5499 рубля. Евро потерял 1,44 копейки, его цена — 3,0029. У российского рубля был плюс 1,78 копейки, сотня стоила 3,3212 белорусского.

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